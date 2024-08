Redacción – Este martes 6 de agosto, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Cortés Meléndez, a sus 85 años, mediocampista del Deportivo Saprissa, un ídolo del conjunto morado y de la Selección Nacional de Costa Rica.

Miguel Ángel brilló luciendo la camiseta del Deportivo Saprissa durante la década de 1960, en donde fue figura fundamental del conjunto morado y dejó marcada la historia del equipo de Tibás.

Durante su paso por el Deportivo Saprissa, el mediocampista disputó un total de 176 partidos, hizo 25 anotaciones, obtuco cuatro títulos naciones y un título de Copa.

El Depotivo Saprissa lamentó la muerte del ex jugador «Lamentablos el sensible fallecimiento del señor Miguel Cortés Meléndez, ex jugador de la institución. Le enviamos el más fuerte de los abrazos en estos momentos tan difíciles a toda su familia y allegados» expresó el Saprissa.