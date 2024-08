Costo superó los 600 millones de colones

Redacción – La nueva piscina de 25 metros en el Parque La Sabana está a punto de ser inaugurada y se espera que esté a disposición de los nadadores a partir de octubre, según el Departamento de Gestión de Instalaciones del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder). Esta inversión, que alcanza los 621 millones de colones, no solo beneficiará a los atletas de alto rendimiento, sino también a quienes buscan aprender a nadar o requieren sesiones de natación con fines terapéuticos.

Ubicada junto a la piscina olímpica de 50 metros y la piscina pedagógica dentro del complejo acuático del Parque Metropolitano La Sabana, la nueva alberca ha sido diseñada para complementar las necesidades de cientos de nadadores, especialmente aquellos en proyección o de alto rendimiento que requieren un espacio adecuado para entrenar y participar en competencias organizadas por la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda).

Donald Rojas Fernández, Director Nacional del Icoder, destacó que la piscina no solo servirá para los entrenamientos y competencias, sino también para generar ingresos que aseguren la autosostenibilidad del complejo. Para ello, el Icoder y la Fecoda han desarrollado una oferta atractiva de clases de natación con tarifas especiales, disponibles en horarios en los que la piscina no es utilizada por atletas de alto rendimiento o cuando no hay eventos deportivos programados.

La alberca cuenta con 8 carriles, una amplia terraza perimetral, modernos sistemas de bombeo y cloración, así como un sistema finlandés de recirculación de agua. Además, se ha instalado un sistema de calefacción solar para mantener la temperatura del agua en niveles óptimos, conforme a los requerimientos de la Federación Internacional de Natación (FINA).

Esta nueva instalación es parte de una serie de mejoras que el Icoder está implementando en el Parque La Sabana, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios que practican deporte, recreación y actividad física en sus espacios.