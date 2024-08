El cantante se presentó por primera vez en Costa Rica en 2014

Redacción – Tal y como lo habíamos adelantado semanas atrás en AM Prensa, el concierto de la leyenda musical Paul McCartney ya es toda una realidad. El ex integrante de The Beatles, se presentará en nuestro país el 5 de noviembre.

“¡Hey, Costa Rica! Escucha, regresaremos a su hermoso país. ¡La Pura Vida!”, exclamó el célebre cantautor.

El británico deleitará a sus seguidores en el Estadio Nacional como parte de su gira bautizada “Got Back Tour” y las entradas estarán disponibles mediante la plataforma www.eticket.cr.

Los boletos saldrán en preventa el 19 y 20 de agosto para los clientes AMEX, mientras que los días 21, 22 y 23 para clientes del BAC. Por su parte, la venta al público en general dará inicio el sábado 24 de agosto, ambas modalidades darán inicio a las 10 de la mañana.

Las localidades estarán distribuidas de la siguiente manera: la Zona BAC y Palcos/Platea Especial tendrán un costo de ₡175.500; la Zona Azul, ₡140.400; la Zona Amarilla, ₡105.300; Platea-Balcón Este/Oeste, ₡70.200; Sombra Este/Oeste, ₡52.700; Gradería Sur, ₡46.800; y la Gramilla de pie, ₡37.500.

McCartney, nacido en Liverpool es conocido a nivel mundial por ser integrante The Beatles y a lo largo de su carrera cuenta con más de 60 discos de oro. Dentro de sus éxitos resaltan, “Here Comes the Sun”, “Hey Jude” y “Penny Lane”.

El cantante se presentó por primera vez en Costa Rica en 2014, en un “concierto histórico”, de casi tres horas, en el que hizo un recorrido musical de sus más famosos éxitos, ante miles de espectadores reunidos en el Estadio Nacional.