También soñaba con ser madre

Redacción – Sin duda alguna la muerte de la joven Fabiola Arguedas, en el choque entre un automóvil y una patrulla la noche de este martes, ha conmocionado al país.

La joven enfermera de 26 años tenía año y medio de casada con su esposo de 28 años Kevin Ugalde y soñaban en convertirse en padres.

En una entrevista dada al medio CR Hoy, el esposo de Fabiola se mostró destrozado.

Ugalde reveló que se enteró de inmediato del accidente, ya que ella siempre le enviaba la ubicación en tiempo real.

“Ella me envió la ubicación cuando salió del hospital, la vi a través de la aplicación. Ya en eso, dejé de ver el celular y seguí viendo tele. Al tiempo, como a los 5 o 10 minutos, me fijé otra vez para ver si se seguía moviendo y vi que no se movía, pensé que era por un semáforo, pero cuando vi que nada que avanzaba me dije que algo pasó.

Agarré el carro y me fui con uno de mis mejores amigos, le dije que me ayudara, que algo pasó, le tomé un pantallazo adonde estaba la ubicación. Cuando llegué me llevé la sorpresa», dijo a dicho medio.

El esposo también confesó que dentro de sus planes a corto plazo estaba el viajar y convertirse en padres.

“Viajes, hijos, casa, planes normales de pareja», comentó tristemente.