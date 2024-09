Este cruce entre Vega y Mora ha generado revuelo en el entretenimiento

Redacción. La modelo costarricense Ana Lucía Vega ha salido al paso de las recientes declaraciones de la cantante Melissa Mora, quien afirmó que Vega había mantenido una relación con su expareja, Beto Gómez en el 2021.

Sin embargo, Vega niega categóricamente dichas acusaciones y asegura que la información es completamente falsa.

En declaraciones brindadas a La Esquina 506, Ana Lucía fue clara y directa al desmentir las afirmaciones de Mora.

«La lengua tiene el poder de dar vida o muerte. Si algo aprendí es a comerme mis palabras, que igual ellas no me engordan, jaja», comentó, haciendo alusión a la importancia de ser cuidadoso con lo que se dice. Además, añadió: «Lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Pero es totalmente falso, en mi vida he andado con don Beto, le pueden preguntar a él mismo o a sus hijos.»

Este cruce de declaraciones entre Vega y Mora ha generado revuelo en el ámbito del entretenimiento costarricense, pero por ahora, Ana Lucía ha sido firme en su postura y ha preferido no profundizar en el conflicto, optando por una actitud positiva y enfocada en aclarar la situación sin entrar en confrontaciones.