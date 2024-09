Partido fue reprogramado para el 16 de noviembre

Redacción – El partido entre Alajuelense versus Herediano, programado para este sábado 14 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto, fue suspendido debido a una solicitud expresa de la Fuerza Pública.

La petición del cuerpo policial se debe a que no pueden suministrar el recurso humano adecuado para un partido de esa índole, debido a las festividades de los 203 años de Independencia de Costa Rica.

Ante eso, el Presidente y entrenador del Herediano, Jafet Soto, se mostró sumamente molesto ante la decisión de Fuerza Pública.

“Sorprendido con el tema. Me duele que Fuerza Pública se esté metiendo con la parte deportiva, cuando no debieran meterse. Me sorprende que la Fuerza Pública quiera jugar fútbol, me extraña que el señor Erick Calderón mande una nota diciendo que no puede cumplir. Soy un admirador de los oficiales que andan en la calle, mas no de los que están sentados en un escritorio”, dijo el integrante Herediano.

Además, Soto descargó toda su furia contra Vicky Ross, Presidenta de UNAFUT y la Junta Directiva de Alajuelense: “Unafut, y usted doña Vicky, también tienen la culpa porque ayer Alajuelense y hizo todo lo posible para suspender el partido de las tres de la tarde y como ni pudieron lo hicieron por otro lado, si así se está jugado el campeonato, pues así vamos a jugar este campeonato”, resaltó.

Por último, Jafet comentó que apelará la decisión de la reprogramación, la cual quedó pactada para el sábado 16 de noviembre a las 8 de la noche en el estadio rojinegro.