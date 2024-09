Víctima se dirigía donde estaba su hermano

Redacción – El joven de apellido González de 20 años, que falleció esta madrugada en Puntarenas, producto de un atropello a la hora que se disponía a cruzar la vía pública, realizaba un viaje familiar.

Los hechos se dieron pasadas las 4 de la madrugada de este domingo, ya que el autobús en el que viajaban 10 familias se le desinfló una llanta.

Ante esto, González decidió cruzar la vía para esperar en una parada de autobús, y en ese momento fue que se dio el incidente, describió la pareja del joven a CR Hoy.

«Yordi iba para donde el hermano que estaba del otro lado, ya él había llegado a la orilla, o sea, ya había cruzado la calle. En eso venía un carro superrápido y se lo hizo llevado. El carro como que se salió de la calle», explicó la pareja.

La misma mujer indicó que el conductor del vehículo intentó darse a la fuga, sin embargo, debido al problema mecánico que sufrió el automotor, se lo impidió.

“El se dio a la fuga, pero en eso paró más adelante porque llevaba el carro desbaratado por el accidente. El llegó donde nosotros, pero dijo que él venía normal y que hasta le encendió las luces a Yeudi, cosa que no es cierto. El policía me dijo que no andaba tomado pero que andaba alcohol en el auto», narró.

El caso se mantiene en investigación por parte del OIJ.