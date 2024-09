Redacción – En media conferencia de prensa tras el amargo empate en casa ante Pérez Zeledón, Vladimir Quesada salió al paso de las declaraciones dadas la semana anterior tras la eliminación del Torneo de Copa.

Hay que recordar que los morados fueron eliminados en cuartos de final por la AD Santos en penales y una vez dada la eliminación, el estratega morado dijo lo siguiente.

“No voy a desdecirme, es un certamen que no me gusta, no es un torneo importante”, dijo en ese momento.

Sin embargo, tras el partido de este miércoles, Quesada quiso aclarar lo que dijo. El entrenador tibaseño aseguró que «Se tergiversaron mis declaraciones sobre el Torneo de Copa» y afirma que en el club “queremos ganar todo”, sentenció.