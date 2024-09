Papa Francisco reprende a Harris y Trump por sus posturas sobre aborto e inmigración

Redacción — El Papa Francisco ha lanzado una dura crítica a las posturas sobre aborto e inmigración de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y del expresidente Donald Trump, durante un discurso pronunciado el pasado viernes.

En su intervención, el Pontífice expresó su preocupación por las políticas que, a su juicio, no reflejan una ética de protección y dignidad humana. En particular, el Papa Francisco cuestionó las posiciones de Harris sobre el aborto, afirmando que la promoción de leyes que favorecen la interrupción del embarazo no se alinea con los principios fundamentales de la protección de la vida que la Iglesia Católica defiende. Asimismo, criticó las propuestas de Trump relacionadas con la inmigración, subrayando que sus políticas de cierre de fronteras y su retórica hacia los inmigrantes contravienen los principios cristianos de acogida y solidaridad.

El Papa Francisco hizo un llamado a los líderes políticos para que reconsideren sus posiciones y prioricen la protección de los más vulnerables, incluyendo a los no nacidos y a los inmigrantes que buscan una vida mejor. Su discurso subrayó la necesidad de que las políticas públicas reflejen valores de humanidad y justicia, instando a un enfoque más compasivo y equitativo.