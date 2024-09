Sánchez se une lamentablemente a una larga lista de mujeres que se han visto afectadas por esta situación

Redacción – La reconocida Keyla Sánchez, se refirió sobre las imágenes que circulan de ella totalmente desnuda.

La expresentadora de Teletica, mencionó a ese medio que esas imágenes no son reales y, por el contrario, son hechas con Inteligencia Artificial (IA).

​»No es la primera vez que me pasa algo así, yo trato de no darles pelota. Obviamente, son falsas, es IA, nadie tiene fotos mías así. Las personas que hacen eso son muy inteligentes, yo pienso que deberían usar esa inteligencia para algo lindo, agradable, algo bueno y no intentar dejar en mal a otra persona.

«Las imágenes fueron sacadas de mis redes sociales y buscan alguna en la que salgas en vestido de baño y hasta ropa común y corriente, las agarran y las convierten en desnudos», expresó Keyla a Teletica.com.

Al ser consultada sobre si interpondrá alguna denuncia legal por estas acciones, la influencer fue muy clara al responder.

​»No pienso denunciar, creo que es importante enfocarse en lo importante y no en algo que no me afecta a mí, yo sé que no soy yo. Primero está mi familia, mi hijo y no voy a darme dolores de cabeza por una o varias personas que solo quieren sacar el morbo y llamar la atención con estas cosas”, amplió.

