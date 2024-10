Redacción – El técnico de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), Alexander Vargas, ha revelado su descontento con la situación que atraviesa en el club, a pesar de los buenos resultados obtenidos durante el torneo Clausura 2024.

Vargas ha señalado que el incumplimiento de algunas condiciones de su contrato ha generado incomodidad, lo que lo lleva a considerar su futuro en el equipo.

“Estoy contento a medias, hay cosas que no me están gustando, no estoy cómodo, no me siento bien”, expresó el técnico.

A pesar de que su equipo ha mantenido una destacada racha de siete partidos sin perder y ocupa la quinta posición en el torneo con 22 puntos, Vargas dejó claro que la situación personal que vive no le permite disfrutar plenamente de los logros obtenidos en la cancha.

“Los jugadores son los que me tienen acá, pero tengo que pensar muchas otras cosas, este club necesita más para seguir creciendo”, agregó.

El técnico también manifestó su frustración por la falta de comunicación con la directiva del club. Según Vargas, ha intentado dialogar con los altos mandos, incluido el presidente, para tratar de resolver los problemas, pero no ha obtenido respuesta.

“Para mí es difícil, quiero conversar con el presidente y no puedo. Hoy ganamos, pero no estoy feliz, tendré que tomar una decisión si no se solucionan algunas cosas”, afirmó.

A pesar de las dificultades, Guanacasteca ha mantenido un rendimiento sólido en el torneo, y la incertidumbre en torno a la situación de Vargas añade un elemento de preocupación para el futuro del equipo.