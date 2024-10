Antonio Álvarez toma fuerte decisión con su puesto en el directorio político nacional del PLN

También se dio la renuncia de José María Figueres

El excandidato presidencial Antonio Álvarez Desanti renunció a su cargo en el directorio político del Partido Liberación Nacional (PLN).

En una carta dirigida a Ricardo Sancho, presidente del partido, Álvarez Desanti presentó su renuncia irrevocable, subrayando que Liberación Nacional está totalmente desdibujado frente al electorado. Por lo tanto, debe enfocarse en enfrentar sus debilidades, la cuales son conocidas, y tener una estrategia clara para superarlas.

En la carta, destacó que un reciente estudio de investigación social evidenció tanto la falta de interés del electorado como la crítica situación en la que se encuentra el partido.

“Los resultados son alarmantes: el 60% de los costarricenses percibe al partido como corrupto, un 47% opina que no debería existir, y un 49% asegura que nunca votaría por Liberación Nacional”, expuso

En su opinión, “esta imagen no se va a cambiar sola y no se está haciendo nada por tener una respuesta y repito, luego de dos o tres meses de recibidos los resultados de dicho estudio la estrategia de nuestras autoridades es no hablar de ella. Vamos mal”.

«Si queremos tener el respaldo del electorado, debemos ilusionar al pueblo; debemos mostrarles un futuro más próspero, con oportunidades y una mejor distribución de la riqueza», expresó Álvarez Desanti en su carta, fechada el 12 de octubre del presente año.

El excandidato presidencial recalcó que el partido ha mantenido un lenguaje conservador frente a una sociedad que se transforma “nos da miedo definirnos y asumir posiciones claras; nos ha pasado en las últimas campañas, reconozco que esa ambivalencia en mucho causó mi derrota electoral del 2018”.

En las últimas semanas también se dio la renuncia de José María Figueres, además se está a la espera del método que utilizará el PLN para designar a su candidato presidencial de cara a las elecciones del 2026.