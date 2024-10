Redacción. Desde hoy y hasta las 10:00 a.m. del martes 5 de noviembre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos abrió el plazo para participar en el programa de visas de diversidad, que permite a personas de países con bajas tasas de inmigración, como Costa Rica, obtener una de las 55,000 visas que le permitirán vivir y trabajar en ese país.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario electrónico disponible en https://dvprogram.state.gov/ y los seleccionados podrán viajar a los EE. UU. en 2026.

¿Cómo participar?

El proceso debe realizarse únicamente de manera electrónica y personal. Es importante destacar que https://dvprogram.state.gov/ es la única página oficial donde se puede completar la inscripción. No se aceptan solicitudes en papel, ni es necesario acudir a intermediarios, ya que el programa es completamente **gratuito**.

Evite estafas

Para evitar caer en fraudes, es importante tener en cuenta lo siguiente:

– El programa no cobra ningún tipo de tarifa para la inscripción.

– No se necesita la ayuda de intermediarios para completar el trámite.

– No se enviarán correos electrónicos ni se solicitarán números de teléfono o cuentas bancarias a los participantes.

– Solo se aceptarán solicitudes electrónicas, y cada participante debe enviar una sola solicitud, ya que enviar más de una descalificará automáticamente a la persona.

– Se requiere una fotografía reciente para la inscripción, y el uso de una fotografía utilizada en procesos anteriores resultará en la descalificación.

Requisitos para participar

Para ser elegible, los solicitantes deben cumplir con al menos uno de estos dos requisitos:

– Haber completado la educación secundaria, o

– Tener al menos dos años de experiencia laboral, en los últimos cinco años, en una profesión que requiera al menos dos años de formación o experiencia.

Verificación de resultados

Los participantes podrán verificar el estatus de su solicitud a partir del 3 de mayo de 2025 en la página oficial https://dvprogram.state.gov/.

Es fundamental conservar el número de confirmación generado al completar la solicitud, ya que será necesario para consultar si han sido seleccionados.

Este programa es una gran oportunidad para quienes deseen establecerse en los Estados Unidos, otorgando hasta 55,000 visas de residencia permanente a ciudadanos de países con baja tasa de inmigración, como Costa Rica.