Redacción. Christopher Abelardo Mesén Rojas, vecino de Cartago, interpuso una denuncia en mayo ante la Comisión Nacional del Consumidor contra la empresa El Pelón de la Bajura S.A., por la promoción de su producto bajo la marca “Bio Arroz”.

Según la denuncia, el producto no está registrado como orgánico ni cumple con las disposiciones emitidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Mesén realizó consultas ante la Unidad de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica del MAG, que confirmó en un comunicado del 9 de enero de 2024 (OR-AO-002-2024) que la empresa no está inscrita como operador orgánico, ni como finca en transición ni como grupo de productores organizados. El comunicado indica que, al no estar registrada, la empresa no puede utilizar la denominación “Orgánico” ni términos similares como “Biológico” o “Bio”, según el Reglamento de Agricultura Orgánica (Decreto Ejecutivo 29782-MAG).

La denuncia, registrada bajo el expediente 2024-3031-EXP, ha sido admitida por la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Mesén expresó su preocupación como consumidor, afirmando: “Creí que estaba comprando un producto orgánico, pero descubrí que no lo es. Ojalá todos los consumidores revisáramos lo que consumimos”.

El abogado Horacio Mejías añadió que la publicidad de “Bio Arroz” infringe el artículo 37 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que establece que la publicidad debe reflejar con exactitud la naturaleza y características del producto para no inducir a error. En este caso, el uso indebido de la palabra “Bio” puede confundir a los consumidores.

El caso continuará con una audiencia oral y privada el próximo 11 de diciembre, a las 10:00 a.m., en las oficinas de la Dirección de Apoyo al Consumidor, ubicadas en Tibás, San José.