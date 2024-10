Redacción – Las diputadas Andrea Álvarez de Liberación Nacional, y Sofía Guillén del Frente Amplio, recibieron amenzas de muerte este lunes 14 de octubre vía correo electrónico.

La noticia fue confirmada en primera instancia por la liberacionista mediante su cuenta de X. Minutos después el despacho confirmó que realizarán una denuncia por este hecho.

Por su parte, Sofía Guillén no tomará medidas judiciales y enfatizó en que no se dejará “intimidar por nadie” y que no dejará de trabajar en la Asamblea.

“Sobre estas amenazas es importante que la ciudadanía entienda que el principal responsable de estas situaciones es Rodrigo Chaves”, dijo Álvarez a Noticias Monumental.

La verdiblanca también profundizó en que todas estas amenazas se deben a los “ataques del presidente a las instituciones, prensa y el estar atizando”.

Durante las últimas semanas, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, también fue víctima amenazas de muerte.