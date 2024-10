¿Sabe de cuánto es la multa por no utilizar chaleco, cinta o ropa reflectiva? Aquí le contamos

Redacción – Con el objetivo de aumentar la seguridad vial, las autoridades hacen un llamado a motociclistas y conductores de vehículos a utilizar chalecos, cintas y ropa reflectante. A pesar de ser una medida sencilla, muchos aún ignoran su importancia y las sanciones asociadas a su uso.

Según la legislación vigente, los motociclistas que no utilicen chalecos reflectantes pueden enfrentarse a multas de hasta ¢61,000. Asimismo, los conductores de vehículos que no lleven el chaleco adecuado o que no lo utilicen en situaciones específicas como al salir del carro para realizar reparaciones o tras un accidente también pueden ser sancionados con una multa de ¢26,000.

Las autoridades enfatizan que tomar medidas de seguridad no solo es una obligación legal, sino una cuestión de protección personal. Usar estos elementos aumenta la visibilidad en la carretera y reduce el riesgo de accidentes. Además, es fácil y conveniente: simplemente guarde el chaleco en su vehículo y utilícelo cuando sea necesario.

Se recuerda a la población que velar por su seguridad y la de los demás en la carretera es fundamental. Respetar estas normativas no solo evita multas, sino que también puede salvar vidas.