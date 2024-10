Setiembre dejó más de una decena de ciclistas fallecidos

Redacción – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), realiza de nuevo un llamado vehemente a tener mucha precaución a las personas que hagan uso de bicicletas y motocicletas en carretera.

De acuerdo con las estadísticas dadas por la institución, durante este año, 34 ciclistas han perdido la vida. Incluso durante setiembre se presentaron 12 muertes de personas que viajaban en este medio de transporte, lo cual representa un aumento del 55% en el último mes.

Por su parte, los motociclistas suman 185 decesos, representando el 53% del total, de 353 fallecidos en carretera y es el vehículo más mortal.

Oswaldo Miranda Víquez, director de la Policía de Tránsito, quiso retomar las recomendaciones dadas hace unas semanas, en el sentido de que estamos en temporada de lluvias, con días nublados, con neblina en algunos casos y ser visibles es fundamental para ciclistas y motociclistas.

“Seguimos trabajando para interiorizar en los motociclistas que la luz no es solo para iluminar el camino y, por lo tanto, no importa que sea de día o que esté haciendo sol, hay que encender la luz para que nos vean los peatones y otros conductores y ciclistas. Si comprendemos que la motocicleta es un vehículo angosto y pequeño, hay que tratar de notarse en carretera, para eso es el chaleco reflectante y la luz encendida siempre”, reseñó el funcionario.

Si bien la Ley de Tránsito solo exige la luz en la bicicleta en las noches, la recomendación de usar luces de día y hacerse notar es extensiva para los ciclistas.

Incluso, Miranda destacó que existen muchos avances tecnológicos que permiten llevar luces en la bicicleta, en el casco, en la ropa, o en un salveque, sin que implique grandes erogaciones de dinero en baterías, por ejemplo, pues son productos de alto rendimiento y bajo consumo y a veces esa luz marca la diferencia para hacerse ver.

Portar ropa reflectante de la luz, como ya se dijo, y hasta valorar detenerse si las condiciones climáticas son muy adversas, como las propias de esta época, es otro buen consejo.

No pasar rápido por tapas metálicas que suelen estar en la carretera o por la línea del tren, si están mojadas, reduce el riesgo de derrape y caídas. No conducir contravía, respetar los semáforos, los altos y todo el señalamiento vial es perentorio para reducir riesgos. No rebasar por la derecha es otra recomendación para los ciclistas y motociclistas.

Para Miranda, lamentablemente, la prisa juega en contra de estos conductores de bicicletas y motos, pues muchos de ellos se dedican a la entrega de paquetes o comida y podrían verse presionados por terceros (clientes o el comercio) o ellos mismos se imponen presión, para así entregar rápido e ir por el siguiente pedido. Esa premura es la que los podría llevar a cometer imprudencias fatales.

El MOPT también hace un llamado a la prudencia hacia los conductores de todo tipo de automotor, para que asuman conductas más empáticas con los ciclistas y motociclistas.

Así, se pide que los conductores de automotores estén más atentos a la carretera y puedan visibilizar, así, de mejor forma, a los ciclistas, además de respetar el 1.5 metros, como mínimo, al rebasarlos.

Que les cedan el paso y hasta que los escolten en condiciones de neblina, lluvia u oscuridad, sería un gran gesto, más en zonas rurales y en caminos sinuosos. No presionar al ciclista o al motociclista para que se orille o para que avancen más rápido, es otra de las solicitudes de las autoridades a los conductores de vehículos automotores.