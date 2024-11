La enfermedad afecta a 1 de cada 6 adultos en Costa Rica y su prevalencia aumenta con la edad, pero solo el 75% de los afectados saben que la padecen.

Redacción-

En los últimos 10 años, Costa Rica ha registrado un promedio anual de 19,985 nuevos casos de diabetes tipo 2, lo que equivale a dos diagnósticos por hora, según las encuestas poblacionales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desde 2010.

Según el Dr. Roy Wong McClure, coordinador del estudio en la subárea de Vigilancia Epidemiológica, la diabetes tipo 2 es una causa importante de pérdida de visión, insuficiencia renal, infartos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones. Para prevenir o retrasar su aparición, es clave mantener una alimentación saludable, un peso adecuado, evitar el tabaquismo y hacer ejercicio regularmente.

Junto con una alimentación saludable, ejercicio regular y evitar el tabaquismo, la adherencia al tratamiento farmacológico y la realización periódica de pruebas son clave para tratar la diabetes y prevenir o retrasar sus complicaciones.

En el marco del Día Mundial contra la Diabetes, especialistas de la CCSS buscan reforzar el mensaje de autocuidado y prevención, promoviendo la concientización sobre la importancia de prevenir, diagnosticar y controlar esta enfermedad, que afecta al 14.8% de la población costarricense mayor de 19 años, según la última Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la CCSS.

Según el Dr. Wong, del 14.8% de la población costarricense con diabetes, el 10.9% tiene el diagnóstico, mientras que el 3.9% desconocía su condición. Esto implica que en el país hay 458,000 personas con diabetes, de las cuales más de 120,000 no saben que padecen esta enfermedad crónica.

La encuesta reveló un incremento anual promedio del 0.5% en la prevalencia de diabetes en Costa Rica entre 2010 y 2018. Según el experto, la diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza correctamente. La insulina regula la glucosa en la sangre, y si la diabetes no se controla, la hiperglucemia puede dañar órganos, nervios y vasos sanguíneos.

Los síntomas de la diabetes tipo 2 suelen ser leves y pueden tardar años en notarse, e incluyen sed excesiva, necesidad frecuente de orinar, visión borrosa, cansancio y pérdida de peso involuntaria. Con el tiempo, la enfermedad puede dañar vasos sanguíneos del corazón, ojos, riñones y nervios. Muchas personas también sufren problemas en los pies, como úlceras, debido al daño en los nervios y al flujo sanguíneo insuficiente, lo que puede llevar a amputaciones.

El Dr. Wong destacó que la diabetes tipo 2 puede prevenirse, especialmente al abordar factores como el sobrepeso, el sedentarismo y la genética. La clave está en cambiar los hábitos de vida desde temprana edad. Las recomendaciones incluyen mantener un peso saludable, hacer al menos 30 minutos de ejercicio diario, seguir una dieta balanceada, evitar el tabaco y realizar controles médicos periódicos.

El Dr. Wong subrayó la importancia del diagnóstico precoz para prevenir las graves complicaciones de la diabetes tipo 2. La mejor forma de detectarla a tiempo es consultar a un profesional de la salud para realizar exámenes regulares y análisis de sangre.

«La detección temprana y el tratamiento oportuno reducen el riesgo de complicaciones. Adoptar cambios en el estilo de vida, seguir el tratamiento indicado por el médico y asistir a las citas de control son fundamentales para la prevención y el manejo adecuado de la enfermedad», concluyó el experto.