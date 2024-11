Harris y Trump harán un último esfuerzo para atraer votantes el día antes de las elecciones en Estados Unidos

La campaña presidencial en Estados Unidos se reduce este lunes a un último esfuerzo en un grupo de estados, en vísperas del día de las elecciones.

Kamala Harris pasará todo el lunes en Pensilvania, cuyos 19 votos electorales ofrecen el premio más grande entre los territorios que se espera que determinen el resultado del Colegio Electoral. La vicepresidenta y candidata demócrata visitará áreas de clase trabajadora, incluida Allentown, y terminará con un mitin nocturno en Filadelfia que incluirá a Lady Gaga y Oprah Winfrey.

Donald Trump planea cuatro mítines en tres estados, comenzando en Raleigh, Carolina del Norte y parando dos veces en Pensilvania con eventos en Reading y Pittsburgh. El candidato republicano y expresidente termina su campaña de la misma manera que terminó las dos primeras, con un evento el lunes por la noche en Grand Rapids, Michigan.

Aproximadamente 77 millones de estadounidenses ya han votado de manera anticipada, una cifra que es casi la mitad de los 158 millones que votaron hasta el día de las elecciones en 2020. Harris y Trump están presionando para que muchos millones más de partidarios acudan a las urnas el martes, día final de los comicios, mientras la votación anticipada se extiende por gran parte de Estados Unidos el lunes.

Cualquiera de los resultados del día de las elecciones arrojará un resultado histórico. Una victoria de Trump lo convertiría en el primer presidente electo en ser acusado y condenado por un delito grave, después de su juicio por soborno en Nueva York. Obtendría el poder de poner fin a otras investigaciones federales pendientes en su contra. Trump también se convertiría en el segundo presidente en la historia en ganar mandatos no consecutivos en la Casa Blanca, después de Grover Cleveland a fines del siglo XIX.

Harris está compitiendo para convertirse en la primera mujer, la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en llegar a la Oficina Oval, cuatro años después de que rompió las mismas barreras en el cargo nacional al convertirse en la segunda al mando del presidente Joe Biden.

La vicepresidenta ascendió a la cima de la fórmula demócrata después de que el desastroso desempeño de Biden en un debate en junio pusiera en marcha su retirada de la contienda.

Los últimos días de campaña

El domingo, Harris y Trump viajaron a estados en disputa política dos días antes de las elecciones nacionales del martes para un nuevo mandato en la Casa Blanca que comienza en enero.

La demócrata Harris se dirigió a Michigan, en el norte del Medio Oeste estadounidense, uno de los siete estados donde las encuestas muestran que la contienda está extremadamente reñida y el resultado es incierto. Las matemáticas políticas muestran que el candidato que gane cuatro o más de los siete estados en disputa probablemente se convertirá en el 47º presidente del país.

Trump se dirigió a otros tres estados en disputa, organizando mítines en ciudades más pequeñas donde espera lograr un gran recuento de votos en las áreas rurales para compensar los amplios márgenes esperados de Harris en las ciudades dominadas por los demócratas.

Trump comenzó su día en Lititz, Pensilvania, antes de dirigirse a Kinston, Carolina del Norte, por la tarde y terminar con un mitin nocturno en Macon, Georgia.

Fue el primer día desde el martes pasado en que los dos candidatos no hicieron campaña en el mismo estado. El enfoque en los estados en disputa es tan pronunciado que el sábado, sus aviones compartieron un tramo de pista en Charlotte, Carolina del Norte, donde ambos candidatos celebraron mítines.

Harris asistió a un servicio religioso en una iglesia afroamericana en Detroit, centro de la industria automotriz estadounidense en Michigan, antes de dirigirse a paradas en Livernois y Pontiac y a un mitin en la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing por la tarde.

Tanto Trump como Harris buscaron en los últimos días de la campaña retratar al otro como no apto para gobernar el país durante los próximos cuatro años.

En su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump dijo a los votantes: “Todos los problemas que enfrentamos pueden resolverse, pero ahora, el destino de nuestra nación está en sus manos. El martes, tienen que ponerse de pie y decirle a Kamala que ya han tenido suficiente, que no pueden soportarlo más, «¡Kamala Harris, estás despedida!».

En sus mítines, Harris ha tratado de convencer a los votantes de que reducirá el costo de vida, que según las encuestas es la principal preocupación en todo el país. También ha caracterizado a Trump como peligroso y errático e instó a los estadounidenses a dejar atrás el enfoque caótico de Trump en la política.

«Tenemos una oportunidad en esta elección de pasar página a una década en la que Donald Trump trató de mantenernos divididos y temerosos unos de otros. Ya terminamos con eso», dijo en Charlotte el sábado.

Trump ha sostenido que Harris, como vicepresidenta en funciones durante casi cuatro años, debería rendir cuentas por el aumento de los precios al consumidor y las decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera mexicana hacia EEUU durante los últimos años. Ha retratado a los migrantes como una amenaza política importante para el país y su presencia perjudica económicamente a los gobiernos estatales y locales en todo el país.

«La única ayuda gratuita que van a recibir es un viaje gratis de regreso a casa», dijo en un mitin en Greensboro, Carolina del Norte, el sábado.

Harris hizo una aparición sorpresa en el famoso programa de comedia de NBC «Saturday Night Live», donde se encontró con la actriz Maya Rudolph, su doble en el programa.

Rudolph le dijo a Harris al final del sketch: «Voy a votar por nosotros».

«Genial. ¿Hay alguna posibilidad de que estés registrada en Pensilvania?», preguntó Harris, reflexionando sobre la importancia del gran estado del este para el resultado nacional.

«No, no lo estoy», dijo Rudolph.

«Bueno, valió la pena intentarlo», respondió Harris, antes de que ambos pronunciaran el lema del programa: «¡En vivo desde Nueva York, es sábado por la noche!».

El portavoz de Trump, Steven Cheung, restó importancia a la aparición de Harris en el programa y dijo: «Kamala Harris no tiene nada sustancial que ofrecer al pueblo estadounidense, por eso está viviendo su retorcida fantasía de disfrazarse con sus amigos elitistas en Saturday Night Live, mientras su campaña se va yendo por el desagüe hacia la oscuridad». Trump presentó el programa durante su primera campaña para la presidencia en 2015.

Las encuestas de último minuto muestran que la carrera Harris-Trump está prácticamente empatada en los estados en disputa, dentro del margen de error estadístico.

Las encuestas de ABC News muestran que Trump gana cinco de los siete estados en disputa, pero The Washington Post dice que su agregación de encuestas tiene a Harris por delante en cuatro. The New York Times dice que Trump está por delante en cuatro, Harris en dos y la carrera está empatada en Pensilvania.

La importancia de los estados en disputa.

Las elecciones presidenciales de EEUU no se deciden por el voto popular nacional, sino a través del Colegio Electoral, que convierte la elección en 50 contiendas estado por estado, y 48 de los estados otorgan todos sus votos electorales al ganador en esos estados. Nebraska y Maine asignan los suyos por recuento de votos tanto a nivel estatal como por distrito del Congreso.

La cantidad de votos electorales en cada estado se basa en la población, por lo que los estados más grandes tienen la mayor influencia a la hora de determinar el resultado nacional general, y el ganador necesita 270 de los 538 votos electorales para reclamar la presidencia.

Las encuestas muestran que Harris o Trump tienen ventajas sustanciales o cómodas en 43 de los estados, suficientes para que cada uno llegue a 200 votos electorales o más. A menos que haya una sorpresa en uno de esos estados, el ganador se decidirá en los siete estados en disputa restantes, donde tanto Harris como Trump han organizado frecuentes mítines, ignorando prácticamente el resto del país para sus paradas de campaña.

Las encuestas en los siete estados están fácilmente dentro de los márgenes de error estadístico, lo que deja el resultado en duda en los siete.