Estratega contento por la victoria habló sobre el gran compromiso de todo el plantel.

Redacción- El técnico del Saprissa, José Giacone, se mostró satisfecho tras la victoria 2-0 en la vuelta de las semifinales ante San Carlos y su posterior clasificación a la final de la segunda fase del Apertura 2024.

El DT del tetracampeón nacional se refirió en principio a la lesión del volante Jefferson Brenes, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en la primer parte, así como también al cumplimiento de una nueva meta en el banquillo morado.

«De Jefferson mañana le van a hacer un estudio a primera hora de la mañana a ver qué es, preliminarmente se le trabó la rodilla puede ser meniscos a veces pasa eso y se afloja, tal vez no, pero bueno no es bueno en lo previo. Así que bueno hemos ido cumpliendo metas, ahora estamos en una en una final, estoy muy orgulloso de los jugadores porque hemos hecho cambios casi todos los partidos, cambios tácticos, cambios de sistema, cambios de jugadores y todos han respondido con un compromiso increíble, así que pienso que llevamos como lo dije antes estamos cada vez más fuertes, nos sentimos bien, hemos logrado llegar a una final, pero seguimos con los pies sobre la tierra, humildes, pero con mucho optimismo», mencionó Giacone en conferencia tras el juego.

Sobre el tema de la afición en ‘la cueva’:

«El tema de la afición es tema aparte, es algo increíble, como empuja esta afición, como estoy seguro que a mí como entrenador me pasa y me imagino a los jugadores, querés dar todo lo que tenés para para para que se vayan felices porque es increíble lo que lo que empuja, así que bueno, estoy muy agradecido porque en realidad se nota cuando somos locales ese amor que tienen por el equipo, esa pasión desde que entramos a la cancha, uno se debe a la afición y esperemos seguir respondiéndole, nosotros nos vamos a desvivir y a dar todo lo que tenemos para para agradecerle de la mejor manera logrando otro campeonato».

Sobre los posibles rivales en la final:

«Bueno sí los conocemos bien, ahora falta que jueguen mañana, son dos equipos que tienen jerarquía, que por algo están ahí, así que bueno los respetamos como a todos».

Sobre la participación de los jugadores:

«Estoy orgulloso de los jugadores porque hemos tenido muchos problemas e inconvenientes para armar el equipo y si no es uno es otro y entra y deja la vida y eso es lo que a mí me tiene orgulloso. El compromiso, el cómo se han cuidado a lo interno, el equipo está fuerte porque pasan esas cosas, pasan cosas de lesiones, de situaciones y siempre hay uno que entra y encontramos la respuesta, hoy Fidel estaba haciendo un gran trabajo como central, pero después tuvo pasar al medio y jugó mejor y entró Eduardo Anderson y la rompió también, veo un compromiso notable en los jugadores, así que bueno eso me tiene bien. El tema del puesto, nosotros yo creo que Guzmán ya va a estar si todo sale bien, hoy hasta pensamos en un momento en traerlo a la banca, pero nos decidimos por otro compañero, yo espero que esté para para el próximo partido para ser una alternativa más en un puesto que nos ha costado, por eso el hecho de poner a Duarte, de poner a Fidel que son de características de marcadores centrales, pero que cuando les toca jugar ahí lo hacen perfectamente, así que en ese aspecto encontramos siempre un compañero, un jugador que nos da una solución».

Sobre los antecedentes del monstruo en fases finales:

«Yo el análisis ese no lo hago, yo me centro en la parte futbolística deportiva, no los antecedentes, en el momento en que llegamos y los planteos que hay que hacer es tratar de ir partido a partido para para estar claro, para que entremos con determinación a cada partido, el tema táctico, de estrategia, en contar con la mayor cantidad de elementos posibles para armar el equipo, todos esos antecedentes son más bien para la prensa que para lo que está en mis manos, yo no puedo descansar en los antecedentes que tiene Saprissa, ningún partido se gana con la camiseta, ya eso no existe, acá hay que tener actitud, hay que ser comprometido, hay que hacer un planteo, no es lo mismo enfrentar a un rival que a otro por características, entonces hay que estar muy metido en lo que es el trabajo táctico y no solo eso sino tratar de convencer al futbolista de que ejecute algo que tal vez no venía haciendo y eso realmente lo estamos haciendo hasta ahora, hoy por hoy nos encontramos en una final más y los jugadores yo creo que están contentos, están convencidos de la actitud que tenemos que con la cual tenemos que confrontar esto, yo a ellos no le voy a decir el tema mental, un equipo que viene de salir tantas veces campeón, yo lo que le tengo que argumentar es cómo lograr las cosas y ellos se tienen que subir a la idea, así que pienso que por ahí estamos logrando cosas y eso ayuda a convencer».

Sobre el regreso de Mariano Torres:

«Es importante, cada jugador es importante, Mariano para nadie es un secreto lo que implica tenerlo en la cancha, es el jugador que pone la pausa, que es un director técnico dentro de la cancha, aparte de la jerarquía donde él sabe cuándo apretar, cuando quedarse con la pelota para que el equipo descanse cuando meter un pase profundo, al club le da la pegada en táctica fija. Un montón de cualidades, de liderazgo, es importante contar con él, es muy importante, lo hemos hecho bien antes de que llegue él, pero él nos da una cuota de jerarquía superior».

Sobre ganarse un día de descanso:

«Importante, nosotros consideramos por el trajín que venimos teniendo de jugar cada tres días que es importante siempre para descansar los jugadores para afrontar el partido que viene, para afrontar tener un tiempo más para proyectar lo que viene».

Sobre la curva de rendimiento del equipo:

Yo creo que tenemos que seguir mejorando, hoy en un partido que no fuimos lo totalmente contundente que podemos ser en un partido donde en el primer tiempo tal vez si salía tres o cuatro a cero era justo porque pienso que erramos goles al lado del arco y generamos muchas situaciones, fuimos un equipo que agredió al rival casi todo el primer tiempo. El inicio fue jugar en mitad de cancha, de una buena presión y después metimos tiro en el travesaño, metimos un gol que le quedó a Javon que no le atinó al arco y estaba muy cerca este pero bueno así son los goleadores, después está donde tiene que estar y termina convirtiendo, pero a lo que voy es que estamos bien, yo digo que estamos fuerte, ahora yo me guío más por estado de ánimo, cuando vos me hablas de la parte científica tiene más que ver tal vez con un tema físico, yo me guío mucho por el estado de ánimo que percibo dentro del camerino y está muy fuerte, estamos bien.

Saprissa espera rival de la serie de esta noche entre Alajuelense y Herediano. La final se abrirá el próximo domingo sea cual sea el rival.