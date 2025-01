VÍA VOZ DE AMÉRICA

Redacción – Nicolás Maduro juró la mañana de este viernes como gobernante de Venezuela para un nuevo período de seis años, en un acto protocolar en la Asamblea Nacional, en Caracas.

“Ante la Constitución, haré cumplir todos sus mandatos, todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo período presidencial será el de la paz, la igualdad y la nueva democracia, lo juro por la historia y por mi vida”, afirmó a las 10:45 de la mañana del viernes, hora local, en el Salón Elíptico del palacio legislativo.

“Queda usted investido en el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, le contestó Jorge Rodríguez, líder del parlamento y uno de sus colaboradores más cercanos.

Sus opositores y un grupo de gobiernos, entre ellos Estados Unidos, habían advertido a Maduro que no se juramentara este viernes e iniciara una transición democrática tras reconocer los resultados electorales del 28 de julio.

Edmundo González, líder opositor que dice haber ganador la elección con base en las actas de votación, prometió regresar a Venezuela tras su exilio en España, a donde llegó en septiembre, para asumir el cargo de presidente. La noche del jueves, el dirigente político se encontraba en República Dominicana.

“Hagan lo que hagan, mañana (viernes), se terminan de enterrar”, dijo el jueves María Corina Machado, dirigente de la oposición y a quien González ha dicho que nombraría como su vicepresidenta. “Si consuman ese crimen contra la constitución y la soberanía popular, estarán sentenciando su destino”, expresó sobre la inminente juramentación de Maduro para un nuevo período.

«Venezuela está en paz»

Frente a diversos presidentes, entre ellos el cubano Miguel Díaz-Canel y el nicaragüense Daniel Ortega, así como primer ministros, embajadores y delegados de varios gobiernos del mundo, Maduro recibió y lució la banda presidencial de Venezuela.

En su discurso, dijo haber “cumplido con esta Constitución” nacional al juramentarse como gobernante hasta 2031 y reivindicó haber jurado “con la fuerza y el compromiso demostrado de todos estos años de lucha”, recordando su ascenso al poder en 2013.

«Yo lo que voy es pa’lante (…) que nadie se confunda con el pueblo de Venezuela. Dije que iba a haber paz y hay y habrá paz. Somos guerreros de la historia y garantizaremos la paz y la soberanía nacional, por siempre», exclamó el gobernante, que dijo sentirse «invadido de emociones» por sus muchas «luchas» políticas.

“Esta Constitución está victoriosa y Venezuela está en paz, este acto es posible porque Venezuela está en paz, en pleno ejercicio de su soberanía popular, de su independencia nacional”, dijo, sin mencionar las protestas de la víspera o las promesas de González de llegar al país y juramentarse como presidente de la nación.

Luego, ahora sí en evidente referencia a González, dijo que su poder no se lo había otorgado “un presidente extranjero, ni un gobierno gringo”. “A mí, no me ha colocado como presidente el gobierno de Estados Unidos, ni los gobiernos proimperialistas (…) vengo del pueblo, mi poder le pertenece al pueblo y al pueblo me debo”, añadió.

Acusó al gobierno saliente de Estados Unidos y de sus “esclavos del mundo” de fraguar una presunta “conspiración pública” contra la elección presidencial del 28 de julio. “Convirtieron la elección de Venezuela en una elección mundial y se la ganamos».

Maduro afirmó que «el imperialismo se volvió loco y entró en una etapa del desquiciamiento», intentando deponerlo. «El fascismo está derrotado”, dijo, imitando el acento español de un estadounidense.

Denunció la presunta puesta en marcha de una “diplomacia del engaño” en el extranjero a través de incentivos y sanciones en contra de su gobierno, como parte de lo que llamó “una conspiración” para sustituirlo en el poder con un “Guaidó 2.0”.

“A Venezuela no se va a colonizar ni con la diplomacia de engaño de la zanahoria ni la del garrote. A Venezuela se respeta”, advirtió.

Adelantó que el oficialismo definirá pronto el cronograma electoral de este año para renovar las autoridades del parlamento, las gobernaciones, las alcaldías y los concejos municipales, acotando que él prefiere que se realicen “por separado”. “Ya nosotros estamos trabajando las listas de nuestros candidatos a todo nivel”, reveló.

Mientras avanzaba el acto, la oposición venezolana acusó en un comunicado al gobierno de Nicolás Maduro de haber “consumado un golpe de Estado” contra los derechos del pueblo venezolano.

Una curiosidad del acto fue que varios invitados, como el presidente Ortega y el presidente del Congreso de Rusia, llegaron con retraso. Maduro pausó sus palabras para mencionar alguna falla protocolar, como la ausencia de traductores para los invitados de Rusia y China.