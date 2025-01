Jiménez en investigada junto al diputado Leslye Bojorges

Redacción – En medio de cuestionamientos debido a la investigación en contra de la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez por supuestos recibimientos de recibido dinero por parte de sospechosos del caso “Madre Patria”, la sesión del Concejo Municipal de San Ramón del pasado viernes 24 de enero se convirtió en un campo de batalla político.

La alcaldesa Jiménez, visiblemente molesta, arremetió contra el presidente del Concejo Municipal, Hermelink Chinchilla, con acusaciones que dejaron atónitos a los presentes.

“Corrupto, mentiroso e hipócrita”, le expuso, exigiendo que no volviera a dirigirse a ella.

La confrontación escaló rápidamente cuando Jiménez afirmó tener pruebas de maniobras políticas y administrativas irregulares por parte de Chinchilla. “¿En serio quiere tirar piedras cuando usted tiene el techo de cristal?”, le recriminó.

En su intervención, denunció que un logro clave de su gestión, la donación del BCIE para la Cruz Roja, no fue reflejado en los informes del Concejo. “¿Se acuerda cómo le dieron hasta un perro a cambio de una carreta?”, lanzó en tono desafiante.

Pero las acusaciones no se detuvieron ahí. Jiménez reveló presuntas amenazas en su contra, señalando que un exalcalde le advirtió que “el techo me iba a caer en el polvo” justo cuando enfrentaba una orden judicial.

Además, aseguró que el propio Chinchilla había advertido sobre una posible “carnicería” en el Concejo.

En un punto álgido de la discusión, la alcaldesa denunció lo que calificó como violencia política y abuso de poder por parte de Chinchilla. “Deje de ser tan misógino, tan violento y agresor”, le exigió, visiblemente indignada. También lo acusó de filtrar información de reuniones y estrategias políticas.

El momento más explosivo llegó cuando Jiménez hizo una denuncia que dejó a todos boquiabiertos: supuestos viajes de funcionarios municipales a España con recursos públicos, en los que luego habrían sido grabados en situaciones comprometedoras. “Ya hay videos que lo demuestran”, aseguró.

Finalmente, desafió a sus opositores a derrotarla en las urnas. “Si quieren que me vaya, entonces vayamos a unas elecciones y me ganan. Mientras el pueblo me siga eligiendo, ni usted ni nadie me va a amedrentar”, sentenció con firmeza.

Las declaraciones de la alcaldesa han encendido la polémica en San Ramón y ponen en entredicho la gestión del Concejo Municipal. Ahora, la pregunta es: ¿Habrá consecuencias o quedará todo en un escándalo más de la política local?