Redacción- El Hospital San Juan de Dios, en colaboración con la Delegación Policial de San Sebastián, llevará a cabo una campaña de donación de sangre este jueves 16 de enero.

La campaña será de 8:00 a.m. a 11:30 a.m., en las instalaciones de la delegación, ubicada 750 metros al oeste de la escuela del distrito.

La iniciativa tiene como objetivo afrontar la escasez de sangre que suele presentarse al inicio del año, cuando las reservas del Banco de Sangre son limitadas.

El personal del Hospital San Juan de Dios realiza transfusiones de sangre cada 30 minutos, por lo que es crucial mantener reservas suficientes para atender emergencias, cirugías, trasplantes, pacientes con cáncer, politraumatizados y otros casos críticos.

Las autoridades invitan a la comunidad a participar en esta noble causa y a donar sangre para ayudar a salvar vidas. Los interesados podrán acercarse a la delegación de policía para donar y así contribuir a garantizar que los pacientes en situaciones de emergencia reciban la atención que requieren.

Requisitos para donar sangre:

* Tener entre 18 y 65 años.

* Gozar de buena salud.

* Pesar más de 52 kilos y estatura igual o superior a 150 cm.

* Portar su cédula de identidad, cédula de residencia o identificación oficial vigente.

* No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.

* Estar bien hidratado.

* No haber tenido ningún tipo de cirugía o gastroscopía, tatuaje o perforación ( piercing ) en los últimos seis meses.

* Si es mujer no debe estar embarazada, ni en periodo de lactancia.