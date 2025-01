Redacción – Este viernes 10 de enero, los habitantes de Heredia tendrán la oportunidad de participar en una iniciativa solidaria que busca apoyar a quienes más lo necesitan. En colaboración con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se llevará a cabo una jornada de donación de sangre con el objetivo de abastecer los bancos de sangre y garantizar el suministro adecuado para los hospitales del país.

La actividad se desarrollará de 9:00 a. m. a 12:00 mediodía en el centro comercial Paseo de Las Flores, específicamente en el segundo piso, contiguo al Banco Nacional.

Para participar, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Pesar al menos 50 kilogramos.

• No haber ingerido alcohol en las últimas 24 horas.

• Estar en buen estado de salud y no haber estado enfermo en los últimos 7 días.

• Las mujeres no deben estar embarazadas ni en periodo de lactancia.

La importancia de donar sangre

La sangre es un recurso vital y único que se utiliza en diversas situaciones médicas, como cirugías de emergencia, tratamientos de enfermedades crónicas y cuidados intensivos. Los hospitales enfrentan una demanda constante, por lo que cada donación es esencial para salvar vidas y garantizar que los pacientes reciban atención oportuna.

Los expertos remarcan que donar sangre es un proceso seguro y rápido.

El equipo médico de la CCSS estará presente para garantizar que el cumpla con los más altos estándares de higiene. Según los organizadores, este acto no representa ningún riesgo para la salud de los donantes.

La jornada es una oportunidad para que los heredianos se unan en un gesto de solidaridad que puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas.