Herediano busca el bicampeonato tras más de 45 años sin lograrlo

Redacción – El esperado Torneo Clausura 2025 de la Liga Promerica está a punto de comenzar, y los equipos de la primera división de Costa Rica se preparan para dar inicio a una nueva competencia llena de emociones.

La Jornada 1 promete duelos intensos y se desarrollará entre el viernes 10 y el domingo 12 de enero.

El Clausura 2025 será crucial para los equipos que buscan el título y para aquellos que luchan por alejarse del descenso.

Duelos como San Carlos vs Saprissa y Puntarenas vs Herediano destacan por la intensidad histórica entre los clubes, mientras que el debut de Alajuelense ante Santa Ana genera altas expectativas tras perder una vez más el título nacional en su estadio.

Los aficionados podrán disfrutar de los partidos en los estadios o a través de las plataformas de transmisión.

Todo está listo para que el fútbol costarricense vuelva a emocionar a sus seguidores.

Viernes 10 de enero

• Guanacasteca vs Liberia

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Chorotega

Transmisión: FUTV

Sábado 11 de enero

• San Carlos vs Saprissa

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Carlos Ugalde Álvarez

Transmisión: Tigo Sports

• Alajuelense vs Santa Ana

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Nacional

Transmisión: FUTV

Domingo 12 de enero

• Cartaginés vs Santos

Hora: 11:00 a. m.

Estadio: Fello Meza

Transmisión: FUTV y Teletica

• Pérez Zeledón vs Sporting

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Municipal Pérez Zeledón

Transmisión: FUTV

• Puntarenas vs Herediano

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Miguel Ángel “Lito” Pérez

Transmisión: Tigo Sports