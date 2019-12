(Vídeo) ¡Otra injusticia! EBAIS niega tratamiento a adulta mayor por cédula vencida

Ni las súplicas lograron que los funcionarios ayudaran a esta mujer

Redacción – El EBAIS de Palmar Norte fue cómplice de una injusticia: Sus funcionarios le negaron la atención a una adulta mayor para brindarle un tratamiento por su cédula vencida.

Se trata de Josefa Mosquera, de 80 años, quien tiene un dolor constante y dificultad para movilizarse por una complicación en sus rodillas.

Es por eso que, todos los meses, un ortopedista le receta una inyección para que disminuyan los dolores y la inflamación.

«Como tenía la cédula vencida, no me la quisieron poner. (…) Ese tratamiento es demasiado importante, es el que me calma un poquito el dolor de la rodilla», expresó Mosquera.

Su hija, Marleny Vega, afirma que se siente indignada porque no atendieron a su madre adulta mayor, puesto que la renovación de su cédula se encuentra en trámite y aún no se la han entregado.

«Si no recibe el tratamiento, no puede moverse por el dolor», expresó Vega.

Otro paciente, Gerardo Carrera, fue quien denunció la injusticia. Él narró para Colosal Informa que estaba presente para retirar unos medicamentos y Josefa se encontraba delante de él.

«Pude observar y oír que le estaban negando el tratamiento por la cédula vencida. Ella decía que estaba en trámite, que le urgía ese medicamento. Yo intervine y le dije a la muchacha que pasó un caso idéntico en Alajuela y la gerencia de la Caja dijo que iban a tomar las medidas para que esto no se repitiera, pero no valió», explicó Carrera.

En setiembre anterior, AM Prensa expuso el caso de María Lía Loaiza de 99 años, quien asistió a una cita al Hospital Blanco Cervantes, pero una médica le negó una receta porque su cédula de identidad tiene 10 días de vencida.

Este caso causó tal indignación que la Caja ordenó la atención de esta paciente, por lo que fue trasladada en ambulancia, desde Desamparados hasta el centro de salud y viceversa, para la cita médica.

AMPrensa.com consultó la posición de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que se encuentra a la espera de la respuesta.