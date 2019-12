Una lesión alejó a Yeltsin dos meses de las canchas

Redacción – El recio volante nacional, Yeltsin Tejeda, le agradece al Herediano por confían en él y en sus capacidades, a diferencia del Saprissa.

Yeltsin fue muy cuestionado por los morados desde su fichaje con el Team, debido que consideraban su traspaso como una traición al club donde se formó.

El futbolista reveló la verdad y señala que llegó al conjunto con sede en el Rosabal Cordero, porque confiaron en él cuando nadie daba nada por sus servicios.

Tejeda dio la vuelta olímpica con los florense en el Morera Soto, que vio la consagración del Herediano con marcador de 4-5 en tanda de penales.

Dicho título, llenó de mucha alegría a Yeltsin que vivió momento muy difíciles en la escuadra liderada por José Giacone a causa de una lesión.

Su dolencia lo mantuvo alejado de las canchas por dos meses, que fueron muy complicados para el futbolista, que se alió a su familia y compañeros para salir adelante.

Bien dice el dicho, «tras la tormenta, viene la calma». Así le pasó al volante que cumplió su anhelo de poder estar con los tacos puestos para estar en la Gran Final.

Yeltsin Tejeda conversó con AMPrensa.com y reveló la verdad sobre lo sucedido con el Monstruo, que lo iba fichar por llevarlo y no porque quería verlo jugar.

«La verdad es que soy un herediano más. Fueron los que confiaron en mí, ningún equipo de este país confío en mí, yo vine aquí porque creyeron en mí.

Porque me dijeron que me iban a dar la oportunidad, cuando se dieron cuenta que estaba libre, apostaron por mí y lo dieron todo por mi persona. Le debo mucho al Team.

De que hubo acercamientos con Saprissa, los hubieron. Pero ellos no estaba apostando por mí, me iban a llevar por hacerlo y no porque me querían ver jugando.

No porque me querían ver ayudando al equipo. Yo tomé la decisión como profesional que soy y vine donde me quieren y donde me dicen que iba a tener minutos. En el futuro pueden pasar muchas cosas, pero estoy feliz en Herediano».

El jugador espera tener regularidad en el Clausura 2020, debido que en el Apertura 2019 contabilizó 866 minutos en 14 partidos disputados.

Herediano reportó su primera salida tras la obtención de la copa 28. El mexicano Bryan Rubio dejó las filas rojiamarillas para volver a los Tigres UANL de Liga MX.