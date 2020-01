Jafet sueña con ver de regreso a Manfred

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, cree que tiene que hacer lo moralmente posible para llevar de nuevo a Manfred Ugalde al Herediano.

Fiel a su estilo, Jafet señala que como herediano es que es el atacante y su familia, debe hacer todo para llevar en un futuro al futbolista al campeón nacional.

Soto afirma que el jugador podrá decir lo que quiera, pero él sabe que lo colores y el escudo que siente es del Club Sport Herediano.

Ugalde hizo parte de sus divisiones menores en el Team, pero ante la falta de oportunidad alistó maletas y se marchó al Monstruo en busca de hacer carrera.

Por ello, el directivo florense anhela con ver nuevamente al joven jugador de regreso en la institución, aunque eso sí, tiene claro que ha corto plazo es muy difícil.

Jafet afirma que el Monstruo es un gran equipo, pero lo que realmente le gustaría es ver Manfred en la filas del equipo rojiamarillo.

«Saprissa tiene un gran equipo, un gran técnico, pero me encantaría volver a ver a Manfred Ugalde con los colores del Herediano, que son los que él siente.

Él podrá decir lo que quiera, pero estos colores son los de él y este escudo es el de él y Manfred lo sabe. Tuvimos la mala suerte que se nos fuera.

Pero bueno, no solo los ríos se devuelven. Me gustaría recuperar a Manfred, aunque a corto plazo no creo, pero porque no.

Hay algo que aprendí en México, que es la palabra y es la moral. Como herediano que sé que es toda la familia y él, moralmente tengo que ver como lo recupero y sé que ese precio moral no va ser barato».

El directivo señala que en su momento reclamara los derechos de formación, que le pertenecen a la institución 28 veces monarca nacional sobre Manfred.

Herediano goleó 4-1 al Saprissa, que sufrió la expulsión de Michael Barrantes y Mariano Torres en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.