Redacción- Dr. Tom Reed rompe esquemas y nos enseña a cuidar el cerebro y el corazón.

Su nombre saltó del anonimato de manera más masiva luego de su Best Seller #1 en Amazon para Estados Unidos y Canadá, titulado “Your health has been hijacked ant it’s high time to take it back” (“Su salud ha sido secuestrada y ya es hora de recuperarla”).

Es un libro que se convierte en un texto muy consultado por una profunda documentación con más de 500 referencias sobre las diferentes formas en que nos han robado la salud a nosotros y a nuestros hijos, y qué hacer al respecto.

LEA TAMBIÉN: Ministerio de Deportes de Bolivia quita busto de Evo Morales de lugares deportivos

Todo ese conocimiento estará al alcance de Costa Rica en 4 charlas gratuitas cargadas de valiosa información que dará el Dr. Reed en el país el próximo Miércoles 15 de enero (9:45 am y 5:45 am) y el Sábado 18 de enero (10 am y 5:45 pm) en el Centro de Experiencia Young Living, ubicado en Sabana Sur, 200 mts este del Colegio de Médicos. Cupo Limitado. Más información al 4052-4399.

El Dr. Tom Reed es un especialista médico y quirúrgico doblemente certificado, con más de 35 años en la práctica. Ha publicado varios artículos galardonados en revistas médicas connotadas internacionalmente y ha inventado personalmente dispositivos y procedimientos quirúrgicos diseñados para mejorar la cirugía ortopédica.

En el curso de su práctica médica, se encuentra con una amplia variedad de trastornos que incluyen diabetes, obesidad, enfermedades vasculares, presión arterial alta, demencia, diversas formas de cáncer, trastornos musculoesqueléticos y biomecánicos, y más.

De ahí su inquietud en los últimos años, donde el Dr. Reed se ha centrado en investigar y enseñar sobre las prácticas de estilo de vida saludable como la alternativa preferida a las enfermedades crónicas y los medicamentos, y otros temas relacionados que enfatizan la importancia del bienestar físico, emocional y espiritual para la salud en general.

Señala que la salud y la seguridad de nuestros niños están especialmente en riesgo en el mundo tóxico de hoy y enseña los principios para devolver nuestra salud a audiencias nacionales e internacionales.

En el pasado, también produjo varios DVDs y otros libros sobre el impacto de las elecciones de estilo de vida en la salud. Su nuevo libro e investigaciones, difundidas por todo el mundo, buscan la verdad en asuntos de nuestra salud y retomando lo que hemos suplandado por prácticas tóxicas para nuestro organismo.

El Dr. Reed y su esposa Evangeline, también poseen y administran The Sanctuary Blueberry Farm en Montgomery, Texas, The Sanctuary es una granja de recolección natural donde comparten arándanos cultivados orgánicamente de más de 7,000 plantas y sirve al área como un centro central para la salud cooperativas de estilo de vida y eventos de estilo de vida saludable.