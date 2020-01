Hora y media de música de la banda

Redacción- Para muchas personas el 16 de enero se celebra el Día Mundial de los Beatles, el famoso grupo de Liverpool, Inglaterra.

El especial del Día de los Beatles en AMPrensa Radio será de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. En el programa de hora y media de música de la banda se hablará de sus inicios al formarse hasta convertirse en una de las agrupaciones mas importantes.

Cavern Club se inauguró el 16 de enero de 1957, y por esto que muchos fans del grupo lo celebran este día, una idea que se extendió en muchos países del mundo.

Es importante mencionar que muchas personas también lo celebran el 6 de julio porque fue el día en que se conocieron John Lennon y Paul McCartney, dos figuras importantes de la banda.

La fecha del 10 de julio, considerado también como el Día de Los Beatles porque fue el 10 de julio de 1964 cuando la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de su película A Hard Day’s Night.

Los Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y de la música rock.

Estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista).

Tienen las canciones: Abbey Road, Help!, Let It Be, In my Life, Something, Here Comes The Sun, Yesterday, entre otros exitos.

