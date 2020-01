Redacción- El presentador y uno de los directores del programa De boca en boca, Víctor Carvajal, dejó el espacio este jueves 23 enero.

Hace unos días se desató el chisme que Víctor Carvajal estaría fuera De Boca en Boca, sin embargo, hasta este jueves se confirmó.

Carvajal no se va del todo, si no que se da un tiempo de la pantalla chica. El presentador fue despedido del programa entre lágrimas y con mariachi.

Formó parte de los Toros de Teletica, Chianamo, Dancing with the Star, entre otros programas de televisión.

Es importante resaltar que Víctor agradeció a todas las personas que lo criticaron y lo apoyaron en su carrera en la televisión.

«Quiero agradecer a todos los que siempre me apoyaron. Dios me permitió entrar a una gran empresa como Televisora de Costa Rica y me permitió vivir grandes momentos», destacó Víctor en su despedida.

Carvajal manifestó que la perdida de sus seres queridos le ha costado mucho enfrentarlo.