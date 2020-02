No pudo disfrutar ceremonia por falta de intérprete

Redacción- Otra persona graduada de la UCR denunció un caso parecido al que AM Prensa hizo público este pasado 12 de febrero de un estudiante en sillas de ruedas que afirmó sentirse excluido en su propia ceremonia de graduación por falta de un espacio adecuado para recibir su título.

Se trata de Guisella Guevara, una joven que se graduó de esa institución el 11 de febrero anterior y quien, a raíz del caso de Alex Vásquez, decidió contar en redes sociales su caso particular.

Según contó Guevara, ella solicitó a las autoridades universitarias contar con un intérprete de LESCO, pues su madre es sorda y deseaba que pudiera disfrutar de uno de los momentos más importantes en su vida.

La afectada dijo que pese a que hizo la petición, el día de la graduación se topó con que no había ningún interprete.

Hace poco unas amigas me etiquetaron en la publicación de un joven graduando de la UCR a quién se le atropellaron sus… Posted by Guisella Guevara Esquivel on Wednesday, 12 February 2020

La afectada dijo a este medio que el suceso fue una falta de respeto para ella y su madre.

«En mi caso, al realizar todo el proceso de solicitud y que me hayan dicho que sí habría un intérprete de LESCO en la graduación y llegar ese día, que nadie supiera nada al respecto, que nadie me resolviera absolutamente nada fue una falta de respeto y consideración con mi mamá, sinceramente no esperaba que sucediera eso», dijo.

Sobre el caso de Vásquez, él mismo contó a AM Prensa que se sintió excluido en la actividad, pues tuvo que recibir su título abajo del escenario por falta de una rampa.