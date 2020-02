Aguilar milita en la segunda división de Corea del Sur

El tico desechó varias ofertas recientemente

Redacción – El técnico de la Tricolor, Rónald González, tiene en la órbita de la selección nacional a Elías Aguilar, gracias a su gran talento dentro de la cancha.

González sigue de cerca el trabajo que realiza Elías, que actualmente forma parte del Jeju United de la K League 2 (segunda división) de Corea del Sur.

A pesar de no jugar en una máxima categoría, el seleccionador nacional tiene muy presente a Elías Aguilar, que goza de varios llamados al cuadro patrio.

El futbolista sufrió el doloroso descenso a la división de plata surcoreana la temporada pasada, por lo que Aguilar sueña con comandar el ascenso del Jeju.

Elías está listo para iniciar la temporada en el próximo mes de marzo. Por ello, el estratega patrio seguirá muy de cerca el rastro del hombre formado en Herediano.

Rónald González conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y elogió por todo lo alto a Elías Aguilar, que considera un hombre de grandes condiciones.

«Elías es un jugador que yo tuve en dos llamados del interinato del año pasado. Jugamos en Corea y en Perú, es un jugador que tiene grandes condiciones.

Me parece que es diferente, tal vez no tiene tanto ritmo en su ejecución de movimiento, no tiene tanto ida y vuelta, pero es un jugador talentoso, no solamente yo lo he llamado, también Gustavo Matosas lo llamó.

Me parece que es un jugador condiciones, yo tampoco lo he descartado y en cualquier momento, si tiene que venir a jugar con la selección, lo hará. Él está dentro de esos cinco o seis puestos que tengo por posición».

En sus últimas convocatorias a La Sele, Elías fue duramente criticado por la afición nacional, ya que el rendimiento del volante en la cancha fue bastante deficiente.

Aguilar no se enfunda la camiseta patria desde la salida de Gustavo Matosas, que tenía al jugador como uno de sus hombres preferidos y de confianza.