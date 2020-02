Golazo de Yeltsin Tejeda y Darryl Parker lo hizo de nuevo… Posted by TD Más on Wednesday, 12 February 2020

Parker cometió un nuevo error ante Herediano

Redacción – El portero del Club Sport Cartaginés, Darryl Parker, pensó en retirarse tras un nuevo error en el partido ante el campeón nacional en el Rosabal Cordero.

Parker vive una pesadilla en el conjunto de la Vieja Metrópoli, debido que ante los florenses nuevamente volvió a cometer un grueso error, que le costó muy caro.

Cartaginés cayó 3-0 en su visita al Herediano, que sacó provecho del mal momento del arquero brumoso para montar su fiesta en la Casa de Don Eladio.

En el último gol del Team, Yeltsin Tejeda sacó un remate desde lejos que se le resbaló de forma increíble al arquero brumoso, que vio como el balón se fue al fondo de las redes.

Esa acción generó que el portero se quitara los guantes y se tirara al suelo tras el pitazo inicial. Al verlo tan mal, sus compañeros llegaron a reanimarlo.

Inclusive, el preparador de porteros y varios jugadores del Herediano llegaron a reanimarlo, debido que Parker pensó en retirarse de las canchas.

«Me considero una persona muy profesional, tanto fuera como adentro de la cancha, descanso lo tiempos que tengo que descansar, la alimentación y todo.

Para que pasen estas cosas. Uno hace un análisis y no sabe del porque de las cosas, solo queda trabajar y aprender sus errores. Son rachas que uno pasa y debe hacerse fuerte.

Cuando finalizó el partido lo tuve muy presente en retirarme, yo se lo comenté a los compañeros y les dije a mis compañeros que no iba seguir.

Ellos me tranquilizaron y me dijeron que pensara un poquito más, que no me rindiera. En un lapso quise dejar todo botado, pero tengo una motivación que es mi hijo y por él creo que no tengo que dejar esto botado».

El hijo de Parker tiene tres años y siempre pregunta si Cartaginés ganó o perdió, por lo eso lo inspiró a continuar dándolo todo en el marco del decano del fútbol nacional.

Cartaginés vive un mal momento en el torneo y a lo largo de nueve fechas suman solo nueve puntos. Esa cifras han hecho que Medford no tenga explicaciones del mal momento.