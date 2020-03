Los campeones nacionales se vieron perjudicados por decisiones de Allen Quiros

Redacción- La derrota de ayer domingo por parte del Herediano ante Limón FC no tiene nada feliz a la escuadra florenses, en específico con el accionar del cuarteto arbitral.

Puesto que hasta el técnico, José Giacone, considera que su equipo se vio perjudicado por los jueces del encuentro.

En específico en dos acciones que pudieron ser señaladas como penales a favor del Team, pero que el referí Allen Quiros no lo consideró como tal.

Acciones que fueron resaltadas por Giacone durante la conferencia de prensa posterior al choque que dio fin con la jornada número 15 del Clausura 2020.

“Hubo situaciones de penal, uno muy claro que estaba al lado, no lo pita, hay cosas que me extrañan del arbitraje, hubo una mano muy clara en un remate que iba al arco, nos perjudicaron y no es llorar ni nada, asumo la derrota», comentó el estratega argentino.

No obstante, el técnico de los actuales campeones nacionales también reconoció la calidad y buen juego que efectuaron los caribeños.

Puesto que tras 14 jornadas el Team aún no conocía la derrota en el certamen, aunque su invicto contaba con muchos empates de por medio.

Aspecto que hasta el mismo presidente del Team, Juan Carlos Retana, afirmó días atrás que lo tenía inconforme.

Pero Giacone espera que este golpe le ayude al plantel a sacar la «casta de campeón» y llegar en la mejor forma de cara al cierre del campeonato.

“Siempre hay que pensar en ganar lo que viene, tenemos la meta de lograr el primer lugar, no logramos el resultado que queríamos, pero el equipo no puede perder el hambre, tiene que reaccionar y mostrar el carácter de campeón”, afirmó el sudamericano.

La derrota significó un golpe para los florenses, puesto que perdieron terreno en sus aspiraciones por alcanzar la cima de la tabla.

Además de que también La Liga se les despegó a tres puntos de distancia, por lo que ahora se ubican en el tercer lugar de manera solitaria.