Son conscientes de que deben protegerse y contribuir a la salud pública

Recomiendan acatar la sugerencia de permanecer en la casa

Redacción – La familia Fernández vive una positiva cuarentena en Italia al acatar las indicaciones de las autoridades, pero destacan que la obediencia, la calma y el positivismo predomina en su ciudad y en el país.

Edgar, su esposa y su hija viven en la hermosa y turística ciudad de Venecia, donde todo es caminando, no existe la circulación de vehículos.

Debido al Covid-19 y la cuarentena emitida por las autoridades italianas, las calles se ven vacías y ellos se entretienen con diferentes actividades en familia. Una de ellas es armar rompecabezas.

«Estamos oficialmente en cuarentena desde hace dos semanas. Desde hace un mes se cerraron las iglesias y las clases han estado suspendidas en el norte de Italia. Está previsto por ley que podés terminar en la cárcel si no cumplís», explicó.

Pero eso no es motivo de negativismo para esta familia de ticos que se mudó desde agosto anterior a Italia por temas laborales.

Edgar Fernández, de 43 años, comentó a este medio que él continúa con teletrabajo durante esta pandemia mundial y que en su tiempo libre juega videojuegos con su hija de 15 años.

Además, afirma que su esposa es amante de la cocina y tiene más tiempo para preparar recetas propias de la región.

Aunque no tengan vida social fuera de su casa, Fernández destaca que es un tiempo para cuidarse, cuidar a los suyos e incluso pensar en los demás ciudadanos en riesgo, como los adultos mayores.

«Cuando te tenés que quedar en tu casa para cuidarte y cuidar a los demás, aquí es culturalmente muy bien aceptado. La gente acata de forma muy rápida y sin ningún tipo de resistencia. No hemos tenido caos social de ningún tipo, no hay escándalo, todo es muy tranquilo», destacó tras 15 días en cuarentena.

Y es que también les tocó vivir otro duro momento cuando, en noviembre anterior, se dieron las graves inundaciones en Venecia, pero eso tampoco ha sido motivo para perder el positivismo.

En realidad, esta familia de ticos está muy conscientes de que quedarse en su casa es lo más sano y una de las formas más óptimas para contribuir con la salud pública.

«Los fines de semana sí hay que ponerse creativo en cómo invertir ese tiempo. Aquí podías salir, caminar, ir a exposiciones, museos, ir a otras ciudades… todo eso ya no se puede hacer», agregó Fernández.

Eso sí, este tico en Europa ha vivido de cerca una complicada situación ante la llegada del Covid-19 y le pide a los costarricenses que cumplan las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como permanecer en sus casas, pues hace un mes estaban igual que en Costa Rica y se complicó.

«La gente tiene que prepararse mentalmente para esto. Aquí en Italia, hace un mes y medio te recomendaban no salir de tu casa y no hacían caso, veo que eso mismo sucede en Costa Rica. Acá se salió de control y el gobierno tuvo que tomar una medida drástica. Con prepararse no me refiero a ir al supermercado, el gobierno no les va a prohibir ir hacer las compras, pero deben prepararse, por ejemplo, para que los servicios públicos estén al día, que se preparen para estar encerrados todo el día», fue la recomendación de Fernández ante una eventual cuarentena en Costa Rica.