Redacción- ¡Irreconocible! Así lucía el cantante Jecsinior Jara a sus 17 años cuando iniciaba su carrera en Papel y Lápiz.

El simpático y querido artista compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía de hace 17 años.

El cantante fue participante de Dancing With The Stars y desde ese momento no se despega de las cámaras del canal de la Sabana.

El cantante tiene sencillos como La Conquista, Doña Juana, El Machete, entre otras.

Es importante mencionar que Jecsinior Jara estrenó hace casi un año el disco Caballo negro donde abrió su corazón e incorporó la canción No voy a renunciar, que escribió en memoria de su papá, quien falleció.

El disco contiene en total 11 temas de diferentes géneros como cumbia, merengue, balada, rancheras y norteñas.