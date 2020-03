Iba de regreso a su casa en horas de la mañana

«Suéltela, de por sí van a venir otras», fueron las palabras de uno de los agresores

Redacción – Nathaly, hija del retahilero de Teletica Max Barberena, narró a AMPrensa.com los minutos de terror que vivió cuando unos delincuentes la agredieron en Cañas a plena luz del día.

Según el relato que dio para AMPrensa.com, la joven regresaba del gimnasio entre las 9:40 y las 9:50 de la mañana del lunes anterior en el centro de Cañas.

Mientras caminaba a plena luz del día, un hombre la perseguía. Incluso, ella notó que él cruzaba la calle al mismo tiempo que ella e iba por la misma dirección.

Afortunadamente, una herramienta en su celular notificó a sus familiares sobre algo malo estaba sucediendo.

«Yo activé el botón de emergencia de mi celular, porque esa herramienta le envía mi ubicación y llama a las personas que uno escoge. Yo tenía a mi mamá, mi papá y mi novio», explicó.

Pero eso no le daba seguridad del todo, ella tenía que hacer algo en ese momento para huir del peligro.

«Yo empecé a correr y él empezó a correr detrás mío. Cuando yo llegué al polideportivo, él me agarró de la blusa y me pegó contra una pared que es de una casetilla que creo que la municipalidad la utiliza para guardar las cosas de mantenimiento», resaltó Nathaly.

«A mí me van a pagar por usted»

La joven narró que pensó que se trataba de un asalto, pero luego cayó en la realidad: la querían agredir y abusar.

«Yo pensaba que él me iba a asaltar, pensaba que me iba a quitar lo que andaba, pero él no me pidió absolutamente nada. Yo le decía ‘por favor, llévese todo lo que yo tengo, pero no me haga nada’ y él me decía ‘no, yo no quiero nada de lo que anda usted. Yo me la voy a llevar a usted, a mí me van a pagar por usted’. Ahí, yo me volví loca», fueron las palabras de la vecina de Cañas.

Nathaly, al ver que realmente se trataba de un abuso sacado de una película de terror, empezó a gritar y a forcejear.

Incluso, ella pensó lo peor.

«Suéltela, de por sí van a venir otras»

Aunque no sabía si iba salir de esta, sí tuvo presente que una situación así le podía suceder a otra. Ella intentó escapar, pero quiso hacerlo público para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo.

«Yo gritaba y él me decía que dejara de gritar porque me iba a punzar. Después llegó otro muchacho en motocicleta sin placas. Ese le decía ‘venga, llévesela, no pierda tiempo’ y yo les dije ‘yo ya mandé mi ubicación y me están rastreando’. Cuando yo dije eso, el de la moto le dijo ‘suéltela, de por sí van a venir otras'», destacó la joven.

Ella, en su momento de shock, solo pudo notar que el primer hombre se fue cojeando hacia la moto y que le gritó que esto no se iba a quedar así.

Cuando se fueron los dos criminales, ella llamó a su tío para que la recogiera. Después fue hasta el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas para interponer la denuncia.

«Ese es un lugar muy transitado. Conecta con una universidad, con un colegio, o sea, casi que hay que caminar por ahí diariamente. Yo no quiero que otras pasen por lo mismo», resaltó.

Cuando pasó todo el susto, sus papás le pidieron que no caminara sola por la comunidad. Ahora están aún más preocupados por la integridad de su hija.

«Mi papá me pidió que no saliera sola», agregó.

Y es que ella asegura que su resistencia y la llamada SOS fue lo que la salvó de una historia peor.

«A mí me salvó gritar y la llamada de emergencia. Esa herramienta se puede activar en los celulares», comentó.

Luego de la situación, ella decidió mostrar fotografías de las lesiones superficiales que sufrió en su cuello por el ataque.

Ahora el caso está en manos del OIJ, donde tienen detalles físicos del hombre que la agredió y Nathaly espera que el caso sea resuelto de forma positiva.