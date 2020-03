Este día no es para festejar, sino para conmemorar

Redacción – Por las que han sido víctimas de un sistema patriarcal y el machismo, por las que perdieron a una familiar o amiga, por las que luchan. La marcha del 8M de este domingo, en el Día Internacional de las Mujeres, busca conmemorarlas a todas por y para sus derechos.

Como bien lo dice su nombre, será el próximo 8 de marzo, como cada año. Esta saldrá a las 10:00 de la mañana del Parque Central de San José.

«Nos manifestamos por las víctimas de femicidios y reclamamos la impunidad que prevalece en la región para este tipo de delitos», publicaron en la página de Ni Una Menos Costa Rica.

Es tradición que sus asistentes lleven carteles creativos en honor a todas aquellas mujeres que ya no están y con mensajes alusivos a la violencia y a la lucha diaria.

«Marchamos en demostración de la diversidad de mujeres que exigimos el pleno reconocimiento, respeto y garantía de nuestros derechos y reclamamos nuestro derecho a vivir vidas dignas y libres de violencia patriarcal», dice la descripción del evento.

Recuerde que esta no es una fecha para felicitar a las mujeres, porque en realidad no se celebra ninguna festividad.

El 8M es una fecha que le recuerda, a toda la sociedad, la capacidad de las mujeres en el desarrollo y progreso del mundo entero.

Es un día para conmemorar a aquellas millones que han muerto en manos de las injusticias, las trabajadoras, por todas las que levantaron la voz de la mujer en el mundo de la política y la ciencia.

Por todas las que sobrevivieron y las que murieron. Es una conmemoración y no una celebración.

Lejos de tratarse de un día para festejar y regalar flores, el origen del Día Internacional de la Mujer va de la mano con un hecho histórico, con una lucha por la igualdad que, décadas después, no ha acabado.

Este homenaje a todas las mujeres del mundo surge en un contexto donde las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y, aunque en muchos lugares aún no los tienen, ahora pueden alzar su voz por todas las que no pudieron.