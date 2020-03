La UTN aplicará esta modalidad

Redacción- La Universidad Técnica Nacional (UTN) implementará la modalidad de clases virtuales para prevenir el contagio del Covid-19.

Mediante un comunicado de prensa, la UTN informó que la Rectoría decidió aplicar esta opción del 12 al 29 de marzo en todas sus sedes con el fin de evitar la concentración de personas en esa institución.

Esta universidad cuenta con la plataforma «Campus Virtual», mediante la cual se llevará a cabo esta modalidad de estudio.

Sobre las labores administrativas, la UTN informó que se brindarán los servicios con normalidad.

Por su parte, la Universidad Nacional (UNA) ordenó aplicar esta misma medida en varias de las facultades de ese centro de estudio.

Es decir, la UNA permitirá que algunos cursos se realicen por la modalidad virtual, en los casos en que sea posible de acuerdo a los diseños pedagógicos de cada materia.

«Es importante aclarar que no hay una virtualización de la UNA.

Solo estamos brindando herramientas para que aquellos cursos donde se pueda eliminar las clases presenciales», dijo Laura Bouza, vicerrectora de docencia de la UNA.

Esta medida se aplicará en todas las sedes de ese centro de educación superior durante el tiempo en que el virus esté activo en el país.

Bouza dijo a AM Prensa, que no se «virtualizó» a la institución en su totalidad porque no es una medida efectiva en estos momentos.

«Cambiar las reglas en este momento es complicado. No es tan sencillo cambiarlo de un momento a otro, además la UNA es presencial», dijo Bouza.

UCR TAMBIÉN APLICA MODALIDAD VIRTUAL TOTAL

La UCR solicitó a los docentes de esta institución, aplicar la modalidad de clases virtuales ante la emergencia por el Covid-19.

El Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO) de la UCR informó a la comunidad universitaria este acuerdo.

Solicita al personal docente suspender, a partir de este momento, las clases presenciales e implementar una modalidad de enseñanza virtual, como resultado de la evolución del COVID-19 en el país.

La UCR informó que los cursos virtuales pueden llevarse a cabo mediante «Mediación Virtual», una plataforma impulsada por la Vicerrectoría de Docencia mediante la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con TICS (METICS).