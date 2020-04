View this post on Instagram

Estamos muy felices de compartirles que hemos estado trabajando en pro de las familias, que se han visto afectadas por el Covid19 por medio de la campaña Canastas de la Esperanza.⁣ ⁣ Queremos agradecer a todos los que se han unido con la campaña : Gobierno de la República liderado por el @meic_cr, la Comisión Nacional de Emergencias ente que garantiza la distribución de las canastas. A la organización @crfashionweek por siempre unirse a las campañas de ayuda.⁣ ⁣ Además agradecerles a las empresas privadas que se han unido: @bm_supermercados lider en la Zona Brunca @super_compro #perimercado @sarettocr, @ucreativacr y @reservaconchal ⁣ Queremos motivar a que más empresas se unan a esta campaña, y así podamos llegar a más familias.