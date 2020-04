Redacción – El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, confirmó que este lunes estarán analizando el contrato logístico para traer la compra y donación de la República Popular China a Costa Rica.

«Se estará analizando la ruta que se utilizará ya que no existen vuelos directos y no queremos correr el riesgo de que el avión aterrice en una lugar donde no pueda salir», aseguró.

Según el pronunciamiento oficial de la embajada, todos los insumos son fabricados y verificados de acuerdo a las normas chinas.

Por lo anterior, requieren colaboración en abrir un canal verde y exonerar los trámites de registro y de acceso al mercado.

Macaya explicó que la institución ha extremado esfuerzos para tener suficiente equipo sanitario para que los trabajadores de Salud se protejan al momento de la atención de pacientes.