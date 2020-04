Redacción– Después de que se dio a conocer que Silvia Pinal había sufrido un accidente y se fracturó la cadera, la primera actriz reapareció de muy buen ánimo, asegurando estar mejor que nunca.

“La caída fue entrando a mi recámara. Se me pegó un pie, estaba caminando rápido y caí redonda. Me quedé ahí sentada porque caí muy fuerte. Llegó mi secretaria y me levantaron, me dolía la rodilla porque me di un golpetazo pero de aquéllos”, comentó Pinal en entrevista con Maxine Woodside asegurando estar mejor que nunca.

Efigenia Ramos, asistente personal de la primera actriz, de 88 años, comentó a los medios que la salud de Pinal ha mejorado considerablemente.

De acuerdo con Ramos, los doctores indicaron que la vejiga de la actriz se encontraba menos inflamada y respondía bien al medicamento, por lo que decidieron que reciba el alta.

La productora de Mujer, casos de la vida real dijo que pese a estar en el nosocomio ha sido tratada muy bien y para es ella “es un poquito como si estuvieras en tu casa”.

“Bien, de muy buen humor, dice (Silvia Pinal) que no le duele, no se queja de nada; sin embargo, el fin de semana sí estuvo un poco inquieta en la noche, con un poco de dolor, queriéndose parar y ya se quería ir, ella ya quiere ir a bailar ahorita, dice que nada le duele”, confesó Pasquel en el último reporte que dio de su madre.

La cantante Alejandra Guzmán apareció al natural en su redes sociales, a pesar del escándalo que vive por las constantes peleas con su hija Frida Sofía y los problemas de salud de su mamá.

La intérprete de Hacer el amor habló de la recuperación de su mamá y dio las gracias a sus seguidores por la ayuda.

Guzmán se sinceró con sus seguidores y mencionó que confía plenamente en la atención que su mamá recibe por parte del mismo médico que la ha operado en otras ocasiones.

“Mi mamá está mucho mejor, está evolucionando muy bien de su cadera. Gracias al doctor Durazo porque siempre me apoyó, yo pasé por una cadera de titanio dos veces, tengo dos prótesis y sé que está en las mejores manos”, dijo en Instagram.