La actividad será el sábado 25 de abril

Redacción – ¡Increíble! En Nicaragua realizarán una velada de boxeo con entrada gratis en medio de la pandemia del Covid-19.

Una promotora del exbicampeón mundial de boxeo, el pinolero Rosendo «Búfalo» Álvarez, celebrará una velada boxística con entrada gratuita el próximo sábado 25 de abril.

La actividad se realizarán en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, que es uno de los lugares pinoleros donde hay más fanáticos al deporte de los puños.

La pandemia ha cobrado la vida de dos personas en el vecino del norte. Además, las autoridades reportan un total de 12 contagiados en todo el país.

A pesar de ello, la velada sigue en pie y realizará ocho combates a partir de las 7:00 pm que será transmitida por Canal 6 de Nicaragua.

La pelea estelar estará a cargo de los nicaragüenses Robin Zamora y Ramiro Blanco en las 135 libras. Los organizadores calificaron esa velada de «especial».

“Muy prudentemente vamos a cumplir con las medidas protocolarias para proteger la salud de los presentes y boxeadores”, aseguran en la organización.

La presidenta de la promotora Búfalo Boxing Promotions, Ruth Roa, esposa de Rosendo Álvarez, dio las razones por la que se realizará la actividad.

«Es el trabajo de ellos. Son personas que viven del boxeo. Al no haber actividad boxística, ellos no tienen una fuente de trabajo y es dinero que no llega a su familia, es un plato que no llega a su mesa».

.@ESPNKnockOut y @Canal6Nicaragua presentará desde #Nicaragua boxeo en vivo con la primera función de boxeo durante Covid-19 este sábado 25 de abril.

First boxing event since the world health crisis presented by hall of famer ROSENDO ALVAREZ pic.twitter.com/24Du8QvKTF — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) April 22, 2020

Entre las medidas que se tomarán están el medir la temperatura a los asistentes, desinfectar la suela de los zapatos y echar alcohol gel en la entrada, usar guantes y mascarillas, y cada aficionado se sentará una silla de por medio.

La mayoría de países han suspendido varias de sus actividades por el coronavirus, en el país Centroamericano continúan con normalidad.

El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía no ha tomado medidas preventivas para evitar la propagación del virus, que crece rápidamente en el mundo.