Redacción- Yolanda Hadid la madre de Gigi Hadid confirma que su hija y Zayn Malik esperan un bebé.

La madre de Hadid confirmó a medios holandeses la noticia. La ex modelo, convertida en estrella del reality show “The Real Housewives of Beverly Hills”, confesó que no saben quién reveló su secreto a la prensa, pero aseguró que todos están muy felices por esta gran noticia.

“Todo está yendo bien, pero todavía estamos conmocionados de que nuestro pequeño secreto haya sido filtrado a la prensa. Por supuesto que estamos encantados”, dijo al portal del show holandés RTL Boulevard.

También reveló que el bebé que la joven pareja espera nacerá en septiembre y están muy entusiasmados por la futura llegada del nuevo miembro.

“No puedo esperar para ser abuela. Es bastante especial, ya que perdí a mi propia madre tan recientemente. Esa es la belleza de la vida: un alma nos está dejando y otra viene. Nos sentimos muy bendecidos”, comentó.

El pasado viernes la modelo compartió fotografías del festejo por sus 25 años, pero muchos de los fans de la modelo y el ex integrante de One Direction, especularon que el festejo pudo haber sido también una fiesta de revelación de género.

Según el portal de noticias TMZ, los dos enamorados ya habrían averiguado el sexo de su futuro bebé tras alcanzar la semana número 20 de gestación.

Se debe mencionar que la modelo y el exintegrante de One Direction se reconciliaron a finales del año pasado tras varios intentos infructuosos de consolidar su historia de amor y podrían estar esperando una niña.