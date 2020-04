Pacientes deben estresarse menos y hacer más ejercicio

Jóvenes no escapan del Covid-19

Redacción – No solo formar parte de un grupo de riesgo puede ser perjudicial para una persona que tiene Covid-19. Factores como mala alimentación, estrés y poco ejercicio son parte de lo que puede influir a complicaciones en los pacientes positivos.

Así lo respondió el ministro de Salud, Daniel Salas, a AMPrensa.com, pues se sabe que hay pacientes en todo el mundo que han fallecido por Covid-19 sin estar en un grupo de riesgo.

Incluso, el costarricense de 45 años que murió por este virus respiratorio, no pertenecía a un grupo de riesgo, pero sí tuvo complicaciones relacionadas a las que menciona Salas.

Es decir, si usted está estresado, no hace ejercicio ni se alimenta como debe, puede que el Covid-19 le afecte de forma grave, aunque no sea diabético, hipertenso, adulto mayor o paciente oncológico.

«Malos estados nutricionales, falta de actividad física, recargos mentales, todo lo que impacta el sistema inmunológico y algunas reacciones de cada individuo, pueden potenciar un caso grave», explicó el ministro Salas.

El jerarca resaltó que cada sistema puede responder diferente al Covid-19, pero eso depende también de la forma en la que el paciente haya trabajado para beneficiar su salud.

«Hay muchas personas que se complican, pero a las que no se les ha identificado un factor de riesgo. Por ejemplo, el desarrollo de un cáncer que no estaba debidamente identificado, o que tuviera una inmunodeficiencia diferente o una disminución de la actividad del sistema de defensas que no estaba bien detectada», explicó Salas.

Empero, el ministro Salas fue enfático en que no se puede predecir la respuesta que vaya a tener el sistema inmunológico hacia la enfermedad.

«Cada organismo reacciona diferente ante el virus. No podemos predecirlo», agregó.

Aunado a lo anterior, el doctor Salas ha insistido en que los jóvenes y personas sin factores de riesgo, que se catalogan como sanas, no son inmunes al Covid-19, por lo que las medidas de prevención deben ser acatadas por todos.

El ejercicio, la salud mental y una buena alimentación son fundamentales para trabajar en el fortalecimiento del sistema inmunológico durante esta y futuras pandemias.

Costa Rica ya registra 612 casos de Covid-19 a este lunes, con tres fallecidos en territorio nacional y 62 recuperados.