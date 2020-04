Usuario se mostró feliz al ver que el oficial habla en LESCO

Aprendió en el 2019

Redacción – El oficial de tránsito Johnny Vásquez, de la delegación de Palmares, dio una gran lección sobre la importancia de saber LESCO al atender a un usuario motorizado con el lenguaje de señas válido en Costa Rica.

El vídeo de su atención al motorizado se hizo viral, pues sorprendió ver a un oficial comunicándose de esa forma.

«Estábamos en un operativo de rutina con la restricción sanitaria y yo le hice señal de parada al caballero de una moto. Cuando yo le pedí los documentos, él se quedó viéndome extrañado, entonces el acompañante me dijo ‘él es sordo’, y ahí de una vez le hice señas y le dije que yo estudié LESCO», resaltó Vásquez para AM Prensa.

Lo gratificante para el oficial fue que el usuario se sintió muy cómodo y se puso feliz al ver que lo podían atender con el lenguaje de señas.

«Él de una vez me hace un semblante como de alegría, como diciendo que qué dicha. Yo le pregunté que si él sabía LESCO y me dijo que sí, porque aunque usted no lo crea, muchos de ellos no saben, entonces entablamos una conversación», agregó Vásquez.

Él aprendió LESCO en un curso de marzo a octubre de 2019 en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), junto con otros tres oficiales de tránsito, tres de evaluadores de licencias y dos administrativos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Gracias a eso, puede atender a usuarios con dificultades auditivas que requieren comunicarse a través de las señas.

LEA TAMBIÉN: Congresistas aprueban ley para reconocer y promover el Lesco

Ahora, los estudiantes de ese curso esperan continuar con los otros módulos para finalizar su etapa en el aprendizaje del lenguaje de señas.

Para él, ese curso lo valió todo. Le permite comunicarse con este sector de la sociedad que requiere de sus labores.

«Es muy importante para mí, para nuestra labor policial, en cualquier momento podemos atender una colisión y puede que haya una persona involucrada que sea sorda. Con eso podemos entenderle y comunicarnos. Es una experiencia increíble», concluyó el tránsito.

Lo importante es la lección de inclusión que da este oficial, pues saber LESCO debe ser prioridad para funcionarios que ocupen diversos cargos y poder responder adecuadamente ante una situación, tal y como lo hizo Vásquez.

La intérprete de LESCO del Gobierno de la República, Estefanía Carvajal, publicó en su Twitter que tiene «el corazón derretido» y que eso no solo dignifica el trato respetuoso para los conductores sordos, sino que evita malos entendidos en la comunicación.