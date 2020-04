Redacción- Manada de elefantes cruza transitada carretera en Tailandia durante pandemia por Covid-19.

La manada de elefantes han sido captados cruzando en una calle de la provincia de Chachoengsao, al este de Bangkok en Tailandia.

En el video se ve como más de 50 elefantes utilizados para el turismo cruzan libres una autopista aprovechando la soledad por la pandemia del coronavirus, sin embargo, algunas personas se acercaron al lugar de los hechos para captar el impresionante escenario.

Según datos obtenidos por medios locales de Tailandia, los elefantes, utilizados como medio de transporte o entretenimiento para los visitantes, fueron liberados para que recorrieron sin problemas la zona durante el tiempo que el turismo está inactivo debido a la cuarentena por el coronavirus

El avistamiento de elefantes es muy común en la zona, sin embargo, los lugareños aseguraron a medios internacionales que muy pocas veces se ven tantos paquidermos juntos caminando con tranquilidad por zonas habitadas.

Pobladores se asombraron de ver a tantos animales en libertad, mientras otros temen por la seguridad de las personas debido a los casos de elefantes que han matado a personas a pisadas.

🇹🇭 #Thai netizen shared a video of a big herd of wild #elephants crossing road in Chachoengsao province, east of #Bangkok, Thailand. The video showed the road was blocked by many sizes of elephants which properly crossed the road. pic.twitter.com/4QeQKQsRJh

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) April 12, 2020