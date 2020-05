Redacción- Según usuarios fanáticos de la compañía estadounidense y una cuenta anónima @L0vetodream, la cual ha ganado confianza a base de acertados reportes ha dicho que el nuevo iPad será lanzado este año.

Ming-Chi Kuo, un reconocido analista chino quien ha tenido constantes aciertos con los productos de Apple, anunció hace algún tiempo que la compañía estaría preparando el lanzamiento de la nueva generación del iPad que contará con una pantalla de mayor tamaño, 10,8 pulgadas.

El analista reveló también que el lanzamiento del esperado iPad, vendría acompañado de una versión mini de entre 8 y 9 pulgadas. La filtración fichó la segunda mitad del 2020 para el anuncio de este nuevo electrónico que se sumará al catálogo de la empresa con el logo de la manzana mordida.

El iPad de 10.8 pulgadas sería del modelo en el que se habla en Twitter. Es muy posible que el nuevo iPad mini integre un diferente procesador, pues el modelo anterior que fue lanzado en el primer trimestre del año pasado tiene el chip A12, aunque no demostró ser más potente que el de los iPad Pro de 2018.

Estos dos nuevos modelos de tabletas inteligentes compartirán la filosofía del más nuevo iPhone SE: dispositivos económicos con chips de última generación.

Según Kuo, el nuevo iPad de bajo precio llegaría en algún momento de la segunda mitad de este año, mientras que el iPad mini de hasta 9 pulgadas se lanzaría a principios de 2021.

