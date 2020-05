Redacción – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió ondear a media asta la bandera de Estados Unidos ubicada en diferentes edificios del gobierno, esto para homenajear a todas las víctimas del país que han muerto por Covid-19.

«Izaré a media asta las banderas en todos los Edificios Federales y Monumentos Nacionales en los próximos tres días en memoria de los estadounidenses que hemos perdido por el coronavirus», escribió Trump en Twitter.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020